МИД Турции выразил удовлетворение решением Катара и Саудовской Аравии об открытии сухопутных, морских и воздушных границ между двумя странами.
«Мы приветствуем достигнутое сегодня соглашение об открытии сухопутных, морских и воздушных границ между Катаром и Саудовской Аравией», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает «Анадолу».
В МИД Турции отметили, что «это событие является важным шагом на пути к разрешению противостояния в регионе Персидского залива, которое продолжается с июня 2017 года».
Высоко оценив роль Кувейта в достижении соглашения, министерство также приветствовало «международных акторов», которые внесли посреднические усилия в урегулирование кризиса.
В ведомстве выразили надежду на «всеобъемлющее и постоянное» урегулирование разногласий в Персидском заливе «на основе взаимного уважения суверенитета стран»
В Анкаре также призвали к скорейшей отмене остальных санкций против Катара.
«Наша страна, которая является стратегическим партнером Совета сотрудничества стран Персидского залива и придает большое значение безопасности и стабильности региона Персидского залива, будет и впредь поддерживать все усилия в этом направлении», — говорится в коммюнике.