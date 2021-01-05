МИД Турции выразил удовлетворение решением Катара и Саудовской Аравии об открытии сухопутных, морских и воздушных границ между двумя странами.

«Мы приветствуем достигнутое сегодня соглашение об открытии сухопутных, морских и воздушных границ между Катаром и Саудовской Аравией», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает «Анадолу».

В МИД Турции отметили, что «это событие является важным шагом на пути к разрешению противостояния в регионе Персидского залива, которое продолжается с июня 2017 года».

Высоко оценив роль Кувейта в достижении соглашения, министерство также приветствовало «международных акторов», которые внесли посреднические усилия в урегулирование кризиса.

В ведомстве выразили надежду на «всеобъемлющее и постоянное» урегулирование разногласий в Персидском заливе «на основе взаимного уважения суверенитета стран»

В Анкаре также призвали к скорейшей отмене остальных санкций против Катара.

«Наша страна, которая является стратегическим партнером Совета сотрудничества стран Персидского залива и придает большое значение безопасности и стабильности региона Персидского залива, будет и впредь поддерживать все усилия в этом направлении», — говорится в коммюнике.

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