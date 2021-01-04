Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своем официальном сайте объемную статью о причинах второй войны в Карабахе, обстоятельствах, предшествовавших войне и возможных путях предотвращения боевых действий. Статья, отмечает «Спутник Армения», за некоторыми исключениями повторяет озвученные Пашиняном ранее тезисы о том, что еще с 90-х гг. прошлого века на карабахском треке для Армении складывалась неблагоприятная ситуация, и прежние власти не смогли изменить негативные тенденции. Аналогичные заявления в адрес прежних властей он делал в ходе своего прямого эфира еще 5 декабря.

Пашинян в своей статье утверждает, что начиная с 1995 года и вплоть до 2018-го, когда в Армении произошла смена власти, логика переговоров вокруг Карабаха сводилась к возврату территорий Азербайджану. Со стороны Азербайджана ни о каких уступках не было речи, более того, руководство страны неоднократно говорило, что не согласится на какой-либо статус Карабаха вне территории Азербайджана, отмечает он.

Ключевым фактором он считает фактор России, которая с 2014 года сталкивается с серьезными геополитическими проблемами – Сирия, Крым, Донбасс. В условиях нарастающей степени ответственности России на этих горячих точках становится очевидным, что стабилизирующие Южный Кавказ инструменты Москвы нуждаются в пересмотре. Тогда, по словам Пашиняна, и вырабатываются известные теперь российские предложения, предусматривающие возврат 5+2 районов, возвращение беженцев и размещение российских миротворцев. Пакет предложений никак не затрагивал вопрос статуса Нагорного Карабаха, отмечает Пашинян.

Единственным успехом армянской стороны в ходе 23-летнего переговорного процесса было время, которое, конечно, стало бы существенным успехом, если бы стало возможным использовать его в пользу Еревана. Но апрельской войной 2016 года, констатировавшей, что армянский солдат воюет оружием 80-х, возможности выиграть время также были исчерпаны. Не из-за этого факта конечно, а из-за того, что в условиях ухудшающейся международной конъюнктуры Россия уже устала от обвинений в том, что она не заинтересована в решении проблемы, а является сторонником затягивания», — пишет премьер.

На статью Пашиняна жестко отреагировал журналист и ведущий Владимир Соловьев.

«То есть во всем виновата Россия? То есть это не Никол танцевал в Шуше, не Никол убирал проверенных офицеров с должностей, не Никол назначал дилетантов на ответственные посты, не Никол оказался не готов к войне и не Никол верховный главнокомандующий? Просто нет слов», — заявил Соловьев.

Minval.az