С воскресенья, третьего января, в Грузии вновь вводятся строгие карантинные ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией. Свою работу остановят магазины оптовой и розничной торговли, за исключением продуктовых, а также крупные торговые центры. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной вновь вводимых ограничений является растущая динамика заражений COVID-19 среди жителей страны. Однако уже с 16 января, по плану правительства, ограничения должны будут действовать только по выходным.

В Грузии действует запрет на передвижение граждан с 21.00 до 05.00. Власти не раз заявляли, что план ограничительных мер может быть пересмотрен в зависимости от интенсивности распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем в Грузии больше недели наблюдается стабильный спад числа новых заражений: если 23 декабря в республике зафиксировано 2 345 случаев, то 2 января — 342, что является минимальным показателем после 30 сентября.

Первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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