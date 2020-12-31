НАТО не видит в России источника непосредственной военной опасности для альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

— Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения, — сказал генсек Североатлантического альянса (цитата по «Лайфу» со сылкой на Le Point).

По утверждению Столтенберга, Москва стояла за кибератаками, которым подверглись парламенты в ФРГ и Норвегии.

— Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы, — добавил бывший норвежский премьер.

Minval.az