Ситуация в Ливии стабилизировалась, договоренности о прекращении огня в целом соблюдаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Были некоторые инциденты в нарушение договоренности о прекращении огня не так давно, на юге, но с тех пор ситуация в целом стабилизировалась, и в основном летние договоренности о прекращении огня соблюдаются», — приводит «Интерфакс» слова Лаврова.

«Этому надо всячески способствовать, надо делать все, чтобы консолидировать эту договоренность, в том числе через поддержку созданного сторонами военного комитета «5+5″», — добавил он.

Министр добавил, что позитивную роль играет принципиальная договоренность по вопросу о доходах от экспорта нефти, «которую нужно всячески воплощать в жизнь таким образом, чтобы все ливийские стороны ощущали свою причастность к доходам от экспорта».

По его словам, также принципиально продвигать политический процесс.

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