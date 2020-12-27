Утечка воздуха из российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, сообщает РИА Новости.

В среду экипаж сообщал, что давление, которое ранее падало из-за утечки воздуха, стабилизировалось.

В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в «протекающую» промежуточную камеру модуля «Звезда», чтобы проверить герметичность. Через 18 часов он снова открыл люк и сообщил подмосковному Центру управления полетами, что давление в отсеке за это время упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.

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