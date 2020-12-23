Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани прокомментировал санкции США против 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

Как отметил Лавров, Россию подобные действия со стороны Вашингтона не удивляют, поскольку США «доказали свою полную ненадёжность как партнёров».

«Эти действия Вашингтона отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединённых Штатов на то, чтобы попытаться ослабить конкурентов на мировых рынках, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации», — подчеркнул глава российского МИД (цитата по RT).

Он добавил, что ответ Москвы на новые санкции последует.

«И не только в том, что касается зеркальности или асимметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — уточнил Лавров.

Российский министр также напомнил, что санкции США «бьют и по американским предпринимателям», подавляющее большинство которых не удовлетворены сложившейся ситуацией и заинтересованы в возвращении нормальных взаимовыгодных отношений между двумя странами.

Minval.az