Власти Ирана обещают в ближайшие два дня опубликовать отчет о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ). Документ получит и украинская сторона, заявил на пресс-конференции в понедельник, 21 декабря, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«Сегодня и завтра к годовщине трагедии будет опубликован технический отчет, который будет направлен украинской стороне и другим причастным к ней лицам», — сказал Хатибзаде, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на Iran International.

Также чиновник заявил, что Канада «забрасывает камнями» Иран во время расследования.

«Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной. Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ», — заявил Хатибзаде.

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