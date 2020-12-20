Джо Байден может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, понимание Байденом украинского менталитета и его близкие связи с Украиной пойдут на пользу.

«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории», — приводит слова Зеленского RT со ссылкой на The New York Times.

Он добавил, что благодарен администрации президента США Дональда Трампа, в частности, за ужесточение антироссийских санкций.

Minval.az