Джо Байден может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, понимание Байденом украинского менталитета и его близкие связи с Украиной пойдут на пользу.
«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории», — приводит слова Зеленского RT со ссылкой на The New York Times.
Он добавил, что благодарен администрации президента США Дональда Трампа, в частности, за ужесточение антироссийских санкций.