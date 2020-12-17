Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» разработала законопроект, подразумевающий лишение партии права участия в выборах, если ее лидер является иностранным гражданином или приговорен к тюремному сроку за совершение преступления.

Об этом на брифинге заявил депутат парламента, исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

«В парламент поступил законопроект, который подразумевает аннулирование предвыборной регистрации для той партии, в предвыборной агитации которой в качестве политического лидера будет участвовать лицо, которое не удовлетворяет какому-либо цензу, установленному конституцией», — сказал Кобахидзе, отметив, что речь идет о человеке, который является лидером партии, но имеет гражданство другой страны или признан виновным судом за совершение какого-либо уголовного преступления.

Он также пояснил, что аннулирование предвыборной регистрации не означает введение запрета на деятельность партии. «Партия может заниматься политикой, но в выборах участвовать не сможет», — сказал Кобахидзе. По его словам, в правящей партии надеются, что законопроект примут на следующей неделе, и он вступит в силу к предстоящим в 2021 году выборам в местные органы власти.

Таким образом права участвовать в местных выборах может быть лишена грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение», лидером и основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, ныне — гражданин Украины. Власти Грузии не раз обвиняли его во вмешательстве в грузинскую политику. На родине Саакашвили приговорен к тюремному сроку за совершение ряда уголовных преступлений.

Minval.az