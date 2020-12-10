Директора СНБ Армении Армена Айвазяна вновь вызвали в Москву, сообщает портал «Пастинфо». Об этом сообщают также телеграм-каналы, отмечая, что Айвазян уже в Москве.

Айвазян посещал Москву в начале декабря, что пресс-служба СНБ официально подтвердила не представив детали.

Телеграм-канал Mediaport сообщил, что в Москве Армену Айвазяну представили карту соросовской агентурной сети поименно и потребовали отстранить их от государственной службы.

Кроме того, Россия потребовала отменить решение об исключении российских телеканалов из общественного мультиплекса. Директору СНБ дали неделю времени и попросили приехать в Москву с графиком исполнения поставленных задач.

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