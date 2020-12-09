Наиболее вероятной мишенью террористов, воевавших во Второй Карабахской войне за Армению, станет Турция и турецкие военные в регионе.

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Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Не секрет, что на стороне Армении воевали иностранные боевики – есть и фото- и видеосвидетельства их присутствия на поле боя. Эти люди, прошедшие школу войны и не являющиеся членами регулярной армии, безусловно, будут представлять угрозу для тех стран, где они сейчас находятся. В первую очередь стоит ожидать терактов против Турции и турецких представителей на Ближнем Востоке, а возможно, и в других странах», — приводит его слова «Вестник Кавказа».

Эксперт подчеркнул, что у терроризма не может быть оправдания. «Терроризм не имеет ни национальности, ни конфессии. Терроризм должен однозначно подавляться, и никакие крики о «борьбе за право на самоопределение» не могут его извинять. Терроризм есть терроризм, независимо от того, кто и по каким причинам провозглашает цели этих преступлений. Борьба с ним должна быть беспощадна во всех странах и регионах», — призвал главный редактор журнала «Национальная оборона».

В связи с этим Игорь Коротченко обратил внимание и на необходимость реакции на призывы к терроризму, звучащие в соцсетях и мессенджерах. «Призывов развернуть террористическую активность на освобожденных азербайджанских территориях сейчас очень много, особенно со стороны ряда армянских Telegram-каналов – они однозначно квалифицируются как террористическая активность. В данном случае Азербайджану необходимо напрямую обращаться к владельцам Telegram с требованием предоставить данные о людях, администрирующих такие Telegram-каналы, и требовать их закрытия, поскольку они занимаются международный терроризм в явном виде», — сказал он.

«Аналогичные призывы звучат, кстати говоря, и со стороны ряда российских Telegram-каналов – тех, что действуют на российской территории и так же провозглашают необходимость развертывания террористической активности на освобожденных территориях Азербайджана. Здесь нужны контакты между российскими и азербайджанскими спецслужбами, чтобы пресекать подобного рода призывы. Бороться с терроризмом надо не только там, где он реально материализуется, но и в информационном мире, в том же Telegram, где подобного рода деятельность поощряется и активно пропагандируется», — заключил Игорь Коротченко.

Minval.az