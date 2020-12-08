Сейчас из разных СМИ поступают просьбы рассказать о маршале Шапошникове, который сегодня умер.

Отказался. Шапошников — это такой же предатель нашей страны, как и Язов. Благодаря и тому, и другому мы потеряли Советский Союз.

Шапошников поддержал Ельцина в дни ГКЧП. Язов вывел войска из Москвы, чем обрек ГКЧП на поражение.

Оба — лукавые царедворцы с гибким позвоночником. Ни одного хорошего слова об обоих.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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