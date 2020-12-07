Для Кремля Никол Пашинян — сегодня вполне приемлемая фигура.

О многовекторности Армении и о Соросе речь уже больше не идет, и Путин публично поддержал Пашиняна, который выполнил все пожелания Москвы, подписав трехстороннее соглашение по Карабаху.

Но у Москвы в отношении Армении есть и план Б. Если Пашинян не удержится, ему найдут сменщика. И это будет выбор Кремля, а не армянских олигархов.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az