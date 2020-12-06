Армения не на шутку обижена на Россию, да так, что политические лидеры страны хором протестуют против Москвы, призывая найти ей альтернативу. Это факт, что Россия, заняв здравую позицию, отгородилась от второй карабахской военной кампании, в ходе которой азербайджанская армия смяла оккупанта, преподав ему поучительный урок.

Но на каком основании Ереван обижается на Москву? Чего она не сделала и чем вызвала гнев сателлита?

Сколько людей, столько мнений, говорит народная мудрость. И вправду, все политические мужи Армении высказываются по теме проигранной войны, и большинство сходится во мнении о неблаговидной роли России.

Второй президент Армении Роберт Кочарян в авангарде критиков нынешней армянской власти, на которую и возлагает ответственность за провал. Он утверждает, что роковой ошибкой пашиняновской власти стало недопущение генералов первой военной кампании начала 90-х годов к организации обороны и контрнаступления.

Наконец, Кочарян утверждает, что он бы не допустил критического хода событий, из чего следует, что у Армении был потенциал для достойного противостояния в ходе контрнаступательной операции азербайджанской армии.

Сказать, что Кочарян дерзко грешит против истины, равносильно тому, что ничего не сказать. Он банально врет, полагаясь на неосведомленность аудитории.

Свидетели первой карабахской войны живы, и им-то доподлинно известны причины так называемой победы армянских военных в первой войне.

Автор этих строк по случайности не попал на место боевых событий в ходе наступления геранбойского батальона, который у Сарсангского гидроузла фактически был разбит.

За два дня до начала операции Александр Невзоров был в Баку на АзТВ. Мной и им была достигнута договоренность относительно участия в боевой операции с применением как минимум 5 видеокамер. Невзоров сказал, что готов «обвеситься глазами», дабы не упустить панорамные виды наступательной операции.

Накануне отправки на передовую тогдашний председатель Гостелерадио Азербайджана Мамед Исмаил срочно отозвал мою командировку, обосновав свое решение производственной необходимостью в связи с подготовкой оперативных сюжетов для Российского государственного вещания.

Мне ничего не осталось, кроме как поставить в известность Владимира Невзорова.

Судьба наступления была предрешена, и через несколько дней российский журналист вернулся в Баку и в деталях поведал о случившемся провале. Он официально заявил, что с армянской стороны воевали бойцы Псковского воздушно-десантного полка, фактические наемники, владевшие специальными профессиональными навыками.

Позже Александр Невзоров в своем родном городе на встрече с общественностью в деталях пересказал о своих впечатлениях, засотрив внимание на воине азербайджанской армии Везире Оруджеве, посмертно ставшем национальным героем Азербайджана.

Его бесстрашие произвело на российского журналиста неизгладимое впечатление, о чем Невзоров рассказал публике, назвав Везира Оруджева настоящим героем.

Это было время, когда министерство обороны Азербайджана возглавлял Рагим Казиев, политический демагог и бесталанный человек, не имевший никакого отношения к военному искусству. Его непомерно высокие амбиции были не в силах компенсировать профессиональную несостоятельность. Ошиваясь в коридорах политической власти и обивая пороги российского военного ведомства, он пытался отбить для себя политические преференции в условиях военно-политического вакуума, который на тот момент только усугублялся ввиду бездарного правления некомпетентной власти НФА-Мусават.

Ему казалось, что за счет личных связей и подмоги российского министра обороны Павла Грачева он сможет совершить головокружительную политическую карьеру, оттеснив тогдашнего президента Абульфаза Эльчибея. Глупо просчитался.

Грачев, как и все тогдашнее ельцинское преступное отребье, занимались политическим мошенничеством, и в их сети попал не один такой авантюрист, как Рагим Казиев.

В ходе первой карабахской войны добросовестные люди активно вливались в ряды национальной армии, чтобы дать отпор армянским агрессорам. За оккупанта воевали западные и российские рекруты, воспользовавшись вихрем фальшивой демократической волны. Политики высокого уровня закрывали глаза на шалости российских военных, которые на время оказались предоставленными самим себе.

366-ой полк, псковские и пензенские десантники поймали коммерческий кураж на земле Карабаха. Это было время ельцинского безвластия, когда на постсоветском пространстве вспыхнули несколько этно-религиозных конфликта.

Децентрализация, которую спровоцировала революция Бориса Ельцина, не оставила военным России никаких шансов для свободы выбора. Им пришлось встать на преступный путь военного бизнеса на окраинах рухнувшей империи.

Так называемый совет обороны Нагорного Карабаха имел доверительные отношения с окружением Ельцина. После начала боев в руки сепаратистов попали десятки азербайджанских воинов, среди которых были совестливые граждане Азербайджана русской национальности. В связи с пленением русских парней Ханкенди обратился к Павлу Грачеву с запросом как быть с ними, на что российский министр сказал, что «Россия не участвует в конфликте, потому Ханкенди может поступить с пленными на свое усмотрение».

Сепаратистские подонки хладнокровно вынесли смертные приговоры русским парням, воевавшим в рядах азербайджанской армии на законных основаниях.

С тех пор много воды утекло в Куре и Араксе, времена изменились, как и изменились политические тренды в Евразии и в странах этого большого континента.

Нет более продажной команды Ельцина, а есть прагматичный политический авангард России во главе с Владимиром Путиным, который решительно отверг позорные традиции ренегатства, с помощью которых политические проститутки вроде Бурбулиса, Грачева, Козырева и других маклеров наделали много преступных дел на постсоветском пространстве.

Настало время собирать камни, некогда разбросанные уродами-выскочками, которые сидели на армянских харчах и соучаствовали в военных преступлениях армянских экстремистов.

Сегодня Роберт Кочарян сетует, дескать, генералы первой войны не были допущены к управлению армией, и потому Азербайджан разбил наголову войско агрессора. Он юлит.

Армянские генералы первой кампании — это дутые фигуры, которые нарастили погоны, благодаря навыкам российских боевых офицеров. Азербайджан в первую войну заплатил высокую цену. Свыше 11 тысяч славных сынов отдали свои жизни за родину, и, если бы не добровольческие отряды мирового армянства из Франции, Ливана, Сирии, Латинской Америки, добровольцы и профессиональные военные из России, что воевали за мзду, Азербайджан никогда бы не потерял 20% своих земель.

Ереван добился аннексии за три года, а Азербайджану ныне понадобилось всего 44 дней, чтобы поломать хребет армянской «армии-победительнице», той самой, победу которой ковали иностранцы.

Роберту Кочаряну и его единомышленникам надо бы разобраться в собственных ментальных пристрастиях и признать, что за двести лет, что их занесло на Кавказ, у них только развились иждивенческие наклонности. Они дают о себе знать не только на политической ниве, но и на социально-нравственной тоже. Как тут не вспомнить ныне покойного шансонье Шарля Азнавура, который на настоятельные запросы соплеменников из Еревана о выделении материальной помощи укоризненно заявил: «Научитесь работать и зарабатывать, наконец, сколько можно жить на подаяния?!»

Армению сотворила из ничего Россия, которая сегодня удостаивается черной неблагодарности только за то, что не стала более стимулировать армянское дармоедство. За это армяне, коль желают вырасти, как нация, должны быть только благодарны россиянам. Хотя хайское сознание умом не понять, оно зачастую за гранью понимания.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az