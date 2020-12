Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп заявила, что ее дядя «преступник, жестокий человек и предатель», и ему место в тюрьме после истечения срока полномочий на посту президента США, передает Associated Press.

Мэри Трамп выразила категорическое несогласие с тем, что суд над Дональдом Трампом может усугубить политические разногласия в стране.

«Честного говоря, довольно оскорбительно снова и снова повторять, что американский народ может справиться с этим и что нам просто нужно двигаться дальше». – заявила она в интервью агентству.

По ее словам, если кто-то и заслуживает судебного процесса, то это Дональд Трамп.

«Иначе мы будем открыты к приходу кого-то, кто, хотите верьте, хотите нет, даже будет хуже, чем он», — сказала она.

В президентской кампании Дональда Трампа заявления племянницы президента США прокомментировали лишь одним вопросом: «Она упомянула о том, что ей нужно продать книгу?».

Напомним, что Мэри Трамп является автором нашумевшей книги о своем дяде «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man).

Ее новая книга под названием «Расплата» (The Reckoning) выйдет в свет не раньше июля 2021 года.

