Оппозиция в Армении в ходе митинга выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну и его команде: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря.

«Мы будем обсуждать два вопроса — день и час ухода Пашиняна, а также предоставление гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы», — заявил представитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Сагателян заявил, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения.

Оппозиция специально озвучила требование возле правительственного особняка, «чтобы быть ближе к нему, чтобы он услышал глас народа». По словам дашнакцакана, возможно таким образом Пашинян поймет, что его отставка является требованием народа, пишет Спутник-Армения.

«Если не уйдет до вторника, то мы сами его отстраним, и точка», – заключил он.

Minval.az