Член «партии войны» зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, экс-замминистра обороны Армении Артак Закарян распространил воззвание к армянским гражданам о необходимости свержения действующей власти и возобновления боевых действий против Азербайджана.

Людей, к которым он обратился, Закарян постарался назвать уважительно: «Просьба и обращение к моим дорогим и уважаемым людям. Друг, близкий, партнер, знакомый или незнакомый человек» – после чего призвал всех выйти сегодня на несогласованный митинг на Площади Свободы в центре Еревана против правительства Никола Пашиняна.

Необходимость митинговать он объяснил потребностью «каждому из нас решить проблему спасения собственного достоинства армянина», играя, таким образом, на националистической повестке, как это и делала всегда «партия войны». По мнению Закаряна и его руководства, «спасти собственное достоинство армянина» означает взяться за оружие и попытаться вновь вторгнуться на территорию соседнего государства, Азербайджана.

Капитуляцию Армении, произошедшую в результате разгрома армянских оккупационных сил в Азербайджане, он назвал «униженной ситуацией», с которой не могут мириться армянские националисты, верящие в превосходство своего народа над всеми прочими. Далее Закарян продемонстрировал типичный взгляд такого националиста на события Второй Карабахской войны.

«С 29 сентября по 9 ноября наш народ был организован, как кулак, против многочисленного врага. Наша армия не проиграла, воевала и погибла, воевала до последнего мгновения. Наша нация не пошла на поражение, но верила, что победит», — заявил экс-замминистра обороны, отвергнув, таким образом, задокументированные факты массового дезертирства армянских оккупантов, абсолютного хаоса в управлении войсками и снабжением, ежедневную ложь Минобороны и итоговое объективное поражение ВС Армении на поле боя.

Нет, люди, зовущие сегодня граждан Армении опять идти напрасно умирать в войне с соседями, считают, что в капитуляции виноват один лишь премьер-министр Никол Пашинян, признавший безнадежность положения оккупантов в ночь с 9 до 10 ноября, через сутки после официального объявления об освобождении самого труднодоступного укрепления в Карабахе – города Шуша. «Единственный автор поражения и национальной трагедии, военного хаоса и неорганизованного отступления, равнодушия и неопределенности – Никол, тот самый, которому мы так доверились», — написал Артак Закарян, передает «Вестник Кавказа».

В связи с этим человек Кочаряна и Саргсяна, идеологов оккупации земли Азербайджана, призвал граждан «исправлять ошибки», а именно «прекратить продажу национального достояния Николом и потребовать от него ответа за катастрофу», добавив, что тот «не имеет морального права управлять государством». Заключая, Закарян вновь позвал всех на Площадь Свободы.

Minval.az