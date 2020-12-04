Руководство Армении своими неосторожными действиями и заявлениями сделало все, чтобы приблизить войну в Карабахе. Об этом заявил второй президент Роберт Кочарян.

«Я уверен что власти сделали все, чтобы сделать войну неизбежной. Во-первых переговорный процесс был заведен в тупик, и был заведен осознанно. Своими взаимоисключающими заявлениями мы породили ситуацию, при которой сопредседатели не знали что хочет армянская сторона. Было впечатление, что Армения делает все для тупика. И война началась в тот момент, когда никто не сомневался – переговоры срываются армянской стороной», — отметил Кочарян, слова которого приводит «5-й канал».

Непосредственным виновником всех этих ошибок Кочарян считает премьер-министра Армении.

Он считает, что все началось с того, что армянская сторона спровоцировала приграничный конфликт в товузском направлении в июле. Это было фатальной ошибкой, учитывая, что за месяц до этого начальник Генштаба докладывает о неготовности Армении к войне.

Кочарян также раскритиковал заявления экс-министра обороны Давида Тонояна о «новой войне за новые территории».

Еще одной ошибкой он считает неспособность руководства закрыть небо от азербайджанских дронов. На 120 миллионов долларов, выданных в качестве премий госчиновникам, можно было закупить несколько современных средств обороны, посетовал он.

Minval.az