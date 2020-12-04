Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем.

«Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем», — заявил Лукашенко в пятницу на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области. Подробности приводит агентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко пояснил, что приехал в Витебск, чтобы убедиться в реальном положении дел на местах с лечением людей – «вообще и на злобу дня». «К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего в солидном объеме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей», — констатировал Лукашенко.

Minval.az