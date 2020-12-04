Около половины жителей Армении считают, что премьер-министр Никол Пашинян должен подать в отставку. Об этом на пресс-конференции заявил директор армянского представительства Gallup International association Арам Навасардян, зачитывая результаты последнего опроса Gallup, передает Sputnik Армения.

Опрос был проведен с 25 ноября по 2 декабря по телефону и охватил все города и области Армении.

«На вопрос, что должен сделать Никол Пашинян сейчас, 38% опрашиваемых ответили, что премьер должен продолжить занимать свою должность, а 45% считают, что он должен подать в отставку», — сказал Навасардян.

В июле 2020 года, согласно опросам того же Gallup, Никола Пашиняна поддерживало 85% населения, а уже в декабре — всего 38%.

Навасардян также отметил, что рейтинг действующего премьера резко упал после двух событий — его прямого эфира 26 октября, когда он сказал, что Армения должна пойти на уступки и подписания заявления по Карабаху 9 ноября.

42% опрашиваемых сказали, что знакомы с 6-месячной антикризисной программой премьера, больше половины (53%) ее не читали.

41% не видят необходимости в досрочных выборах. 46% респондентов, сказали, что выборы нужны.

«32% респондентов предпочитают, чтобы Армения вернулась к президентской форме правления, 38% устраивает парламентская форма. Очень большой процент тех, кто затруднился ответить — 30%, а это означает, что населению так и не объяснили разницу», — сказал Навасардян.

Больше половины опрашиваемых — 56%, отметили, что не чувствует себя в безопасности в Армении после войны в Карабахе. 19% ответили, что чувствуют себя еще более защищенными, для 19% ничего в плане обеспечения безопасности в стране не изменилось.

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