«Россия не помогла Армении в войне. Какие-то минимальные поставки вооружения были, как говорят наши военные. Но глобально не помогла». Об этом в интервью «Новой газете» заявил ереванский политолог, дипломат, бывший посол Армении в России, автор книги о «бархатной» революции 2018 года Степан Григорян.

«Фактор антипатии Путина к Пашиняну, с моей точки зрения, в этом сыграл роль, но он не был главным. Главное, что для России очень важна Турция», – отметил он, добавив, что Армения оказалась унижена.

Вместе с тем, Григорян не стал отрицать, что у Азербайджана и ее армии было огромное преимущество в войне.

По его мнению, люди в Армении сейчас протестуют против власти, против Пашиняна. Но со временем они разберутся и осознают, что Россия не помогла Армении и что надо искать альтернативу России.

«Мы доверяли России, но просчитались», – добавил он.

По словам Григоряна, в том, что Армения потеряла оккупированный Карабах, есть «большая вина армянских дипломатов».

«Да, они не могли бы повлиять на глобальное решение проблемы. Но есть тонкости, которые они изменить могли. Еще одна моя претензия к дипломатам в том, что Никол Пашинян считается в России прозападным политиком, а на Западе — пророссийским. Как они могли допустить, что ему создали такую репутацию?», – вопросил он.

Minval.az