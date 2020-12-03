Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ. По его словам, потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован.

«Достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — сказал Лавров.