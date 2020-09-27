Александр Лукашенко посоветовал Эммануэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами Франции.

Таким образом он прокомментировал интервью французского президента изданию Le Journal du Dimanche: в нем Макрон заявил, что в Беларуси происходит кризис власти, которая не может признать логику демократии, и поэтому Лукашенко следует уйти в отставку.

Ответ белорусского президента опубликовало государственное агентство «Белта»:

Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением…

Второе. Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.

И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома.

Minval.az