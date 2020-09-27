Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсудил резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», — говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что «Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации».

Minval.az