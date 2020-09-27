Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит интенсивные контакты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе с целью побудить все стороны прекратить огонь и начать переговоры. Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с обострением ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации», — информировала дипломат.

27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

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