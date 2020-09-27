Министр обороны Армении Давид Тоноян в связи со сложившейся на фронте плачевной для армянской армии ситуацией покинул территорию республики.
Об этом пишут пользователи армянского сегмента соцсетей.
Министр обороны Армении Давид Тоноян в связи со сложившейся на фронте плачевной для армянской армии ситуацией покинул территорию республики.
Об этом пишут пользователи армянского сегмента соцсетей.
Дата: 2020/09/27 10:02
Раздел: Странности
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