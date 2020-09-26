Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране в связи с крушением Ан-26 в Харьковской области, передает РИА Новости.

Соответствующий указ глава государства подписал в субботу.

«В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и приведшей к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить на Украине 26 сентября 2020 года днем траура», — говорится в документе.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач — внесены соответствующие изменения. Глава государства подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Minval.az