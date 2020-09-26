Поисковую операцию на месте крушения военного самолета Ан-26 возле города Чугуева в Харьковской области прекратили, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила, что на месте катастрофы ведутся поиски трех человек. Отмечалось, что были обнаружены тела 22 погибших.

Позже РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщало, что украинскими спасателями было обнаружено тело еще одного из погибших.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя. В результате катастрофы погибли 25 человек.

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