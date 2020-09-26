В России с 1 января 2021 года начнут действовать новые ограничения для курильщиков, о чем сказано в постановлении «Об утверждении правил противопожарного режима». Соответствующий документ выложили на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что курить будет запрещено на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта. Кроме того, курение будет запрещено на территории и в помещениях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий. Еще ограничения коснутся объектов добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, а также производства взрывчатых веществ.

При этом исключениями будут места, которые специально отведены для курения в соответствии с российским законодательством, отмечается в документе.

Minval.az