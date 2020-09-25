Находящийся в Литве с визитом председатель военного комитета НАТО маршал британских Военно-воздушных сил Стюарт Вильям Пич высказал озабоченность происходящим в Беларуси и заявил о необходимости продолжить наблюдение за учениями в регионе.

«Мы всё еще озабочены ситуацией в Беларуси и будем продолжать наблюдение за учениями в регионе, которые вызывают интерес НАТО», — сказал председатель комитета НАТО в пятницу (цитата по «Интерфаксу»).

Он еще раз подтвердил позицию НАТО, что альянс не является угрозой для Беларуси или ее жителей. Пич также повторил озабоченность генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга из-за действий властей Беларуси по отношению к мирным протестующим.

«Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал власти Беларуси уважать свободу слова и право на протест», — подчеркнул Пич.

Minval.az