План тех, кто организовал отравление Алексея Навального, состоял в том, что политику станет плохо на борту летящего самолета, где никто не сможет ему помочь. Об этом заявил Навальный, но отметил, что это лишь его версия.

«План убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлета, еще через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и еще через час я продолжу свое путешествие в черном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет», — написал Навальный на своей странице в сети Instagram.

Сорвать этот план, отметил политик, помогли «цепь счастливых случайностей» и действия людей, имен которых сам Навальный не знает, а потому называет их «неизвестные добрые друзья». Сначала пилоты смогли быстро посадить летевший из Томска в Москву лайнер в аэропорту Омска, а затем омские медики ввели Навальному действующий как противоядие атропин.

«То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — добавил Навальный.

Minval.az