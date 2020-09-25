МВД Беларуси заявило, что жители Минска жалуются на действия участников несанкционированных митингов. По телефону 102 звонит «несколько сотен человек» ежедневно, сообщает пресс-служба МВД. В подтверждение милиция опубликовала записи телефонных звонков. Один из позвонивших попросил применить против митингующих боевое оружие.

«Вот пускай наш уважаемый министр внутренних дел, там я не знаю, президент послушает. Ну, я не знаю, используют резиновые пули против этих протестующих, там я не знаю, светошумовые гранаты. Пускай используют боевые патроны. Ну, 7,62… »Калашников» — никто же не отменял его. Пару выстрелов в башку — и все. И все протрезвеют»,— сказал позвонивший мужчина.

В МВД сообщают, что «выходки правонарушителей» мешают жителям добираться на работу и домой, проезду общественного транспорта, автомобилей коммунальных и экстренных служб города, а также не дают уложить детей спать и отдыхать пожилым людям.

Minval.az