Бывший дизайнер «АвтоВАЗа» Владимир Ярцев, разрабатывавший десятое семейство Lada, прокомментировал внешний вид современных моделей BMW.

Он опубликовал в Facebook эскизы 2005 года, в которых он представлял, как бы выглядела передняя часть BMW с огромными «ноздрями» — решеткой радиатора.

В последние годы BMW на новых моделях установлена гипертрофированная решетка, на которой крепятся номера. Среди них — X7, М3, М4 и iNEXT.

15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW… Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее. Gepostet von Jartsev Vladimir am Mittwoch, 23. September 2020

Minval.az