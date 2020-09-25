Заказчик оставил доставщику пиццы из американского города Рой, штат Юта, 12 тысяч долларов чаевых, сообщает издание Today.

89-летний Дерлин Ньюи (Derlin Newey) работает доставщиком пиццы по 30 часов в неделю, чтобы заработать дополнительные деньги, так как его пенсии не хватает на оплату счетов.

Один из его постоянных клиентов Карлос Вальдез (Carlos Valdez) снял на видео, как Ньюи доставляет пиццу к его двери, и опубликовал запись на платформе TikTok. Фраза Ньюи «Здравствуйте, вы хотите немного пиццы?» полюбилась подписчикам Вальдеза.

Многие юзеры встревожились, что пожилому американцу приходится много работать. В результате у семьи Вальдеза появилась идея собрать средства, чтобы помочь пенсионеру. «Вместе мы смогли собрать 12 тысяч долларов для этого удивительного человека», — рассказал он.

Вальдез устроил сюрприз Ньюи и принес деньги к его двери. «Как я могу вас отблагодарить? Я не знаю, что сказать, кроме спасибо», — признался курьер.

Ранее сообщалось, что постоянный посетитель ресторана в американском штате Нью-Джерси обогатил официантов и довел их до слез. Кроме того, он написал записку: «Большое спасибо, что смогли пережить непростое время; моя семья каждый год ждет наступления лета, чтобы наслаждаться вашими завтраками. Мы благодарны за ваши вкусные блюда и неотразимые улыбки. Не забывайте, что мы очень вас ценим».

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