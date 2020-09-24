Политолог, доктор исторических наук и публицист Валерий Соловей в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что является «ассоциированным членом» некой могущественной тайной организации.

«Существуют силы и личности, чье влияние превосходит любые силы. В частности, они сильнее ФСБ, сильнее Службы внешней разведки, сильнее Управления Генштаба. Это международные неправительственные организации, назовем их давайте так. Таких организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из таких организаций», — сказал Соловей.

Он заявил, что эта организация не имеет отношения к масонам или тамплиерам, а также, что это «не оккультная организация».

Соловей также рассказал, что членство в данном сообществе позволяет ему «иметь интеграцию в довольно широкие круги истеблишмента, причем не только в России, но и в европейской и северо-американской части Ойкумены».

«О существовании этой организации знает российское руководство, оно обращалось к ее услугам в свое время. Оно получило эти услуги. Российское руководство знает, что эта организация не только высоко эффективна, но чрезвычайно опасна. Я не шучу. И эта организация предоставляет мне некоторые гарантии безопасности. Она не может предоставить мне абсолютные гарантии, но мой уровень безопасности и защиты довольно высок», — сказал Соловей.

Он также заявил, что подобных обществ в мире несколько и сейчас «почти все из них находятся в конфликте с Кремлем».

Ведущий Дмитрий Гордон во время речи Соловья ничем не выказывал своего скепсиса, однако политолог, «чтобы не быть голословным», сообщил Гордону, что может связать его с представителем данной организации. На предложение телеведущий ничего не ответил.

Minval.az