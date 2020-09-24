В немецком фонде Cinema for Piece, который организовал перелет Алексея Навального в Берлин, заявили, что блогер все еще «очень слаб». В дальнейшем представители организации не намерены разговаривать с прессой на эту тему.

«Господин Навальный очень слаб, и ни Cinema for Piece, ни (директор фонда) Яка Бизил о нем не говорят. Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена, и в настоящее время у нас нет в планах запланированной пресс-конференции», — цитирует РИА «Новости» заявление фонда.

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