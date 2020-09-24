Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Беларусь, сообщило белорусское посольство на Украине на своей странице в Facebook.

В диппредставительстве заявили, что визит на форум развития регионов отменен по инициативе украинской стороны. Киев предложил перенести его на 2021 год.

«Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — говорится в заявлении. Белорусская сторона подчеркнула, что подобное решение украинского руководства перечеркнуло подготовительную работу, от чего пострадают экономики двух стран, связи между регионами и простыми людьми.

16 сентября Украина заявила о своем нейтралитете относительно политического кризиса в Беларуси. Ранее Зеленский дал совет президенту Беларуси Александру Лукашенко, порекомендовав ему провести повторные выборы президента. «Я бы определенно сказал: «В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!»» — отметил украинский лидер. В Беларуси открестились от «заезженных» советов, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку.

Minval.az