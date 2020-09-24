Белорусский лидер Александр Лукашенко, инаугурация которого на шестой президентский срок состоялась 23 сентября, заявил в четверг, что Минск не обязан заранее уведомлять кого-либо, в том числе западные страны, о проведении этой церемонии.

«Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие. <…> Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

При этом президент Беларуси указал, что «соседи от бога, их не выбирают, мы обречены жить вместе, дружить».

Он отметил, что критика западных стран в отношении церемонии инаугурации заключается в ее якобы тайном характере. «Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — добавил он.

Лукашенко заявил, что Минск «никого и не просил» признавать выборы и легитимность президента Беларуси. Он также отметил, что все нормы закона при проведении церемонии его инаугурации были соблюдены.

Ранее ряд стран выступил с заявлениями о непризнании легитимности Лукашенко после церемонии вступления в должность президента Беларуси. Верховной представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в четверг, что Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности и пересматривает отношения с Беларусью.

Minval.az