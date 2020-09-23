Депутат Государственной думы от КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавируса. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на заместителя председателя ЦК партии Юрия Афонина.
Депутат Государственной думы от КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавируса. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на заместителя председателя ЦК партии Юрия Афонина.
Дата: 2020/09/23 21:37
Раздел: Бывший СССР
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