Отряд боевых кораблей военно-морских сил Ирана принял участие в эпизоде стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Кавказ-2020» в Каспийском море (Дагестан), сообщило в среду Минобороны РФ.

«Два корабля ВМС Ирана оказали поддержку российским морским пехотинцам во время отработки эпизода по высадке десанта на необорудованное побережье в районе Зеленоморска в Дагестане на стратегических учениях «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.

В рамках учений совместная корабельная группа России и Ирана также выполнит задачи по обороне морских коммуникаций и противодействию условным террористам в акватории Каспийского моря.

По данным начальника штаба Каспийской флотилии ВМФ РФ Николая Якубовского, в отряде боевых кораблей ВМС Ирана находятся ракетные катера Joshan («Джоушан») и Paykan («Пейкан»), которые действовали совместно с российскими ракетными кораблями «Татарстан», «Астрахань» и «Устюг». «Согласно сценарию учений, корабельная группировка Каспийской флотилии ВМФ России и отряда боевых кораблей ВМС Ирана нанесла поражение кораблям условного противника. «Татарстан», «Устюг», «Астрахань», «Джоушан» и «Пейкан» при этом выполнили боевые артиллерийские стрельбы по надводным мишеням», — сообщили военные.

Minval.az