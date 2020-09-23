В Минске на несанкционированной акции несогласных с инаугурацией президента Беларуси Александра Лукашенко силовики задержали больше 10 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местную милицию.

«Есть задержанные за участие в несанкционированном мероприятии», — приводятся слова официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич.

По ее словам, силовики задержали больше 10 человек, точные данные появятся позже.

***

У стелы «Минск — город-герой» белорусские силовики начали водометами разгонять участников акции против инаугурации Александра Лукашенко, передает Tut.by.

Отмечается, что в водомётах не просто вода, а некое красящее вещество. В струе оно коричневого цвета, а на поверхности становится оранжевым.

В Минске задержаны десятки людей, сообщает белорусское «Радио Свобода». «Еврорадио» добавляет, что силовики оттеснили людей от стелы, и они разделились на две группы.

***

В Минске проходит очередная акция оппозиции. По данным РБК, несколько тысяч собрались в центре столицы в знак протеста против состоявшейся в среду инаугурации президента Александра Лукашенко.

Minval.az