Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого 22 сентября выписали из берлинской клиники Charité, может вернуться в Россию когда захочет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень здорово, если пациент поправляется. Желаем ему скорейшего выздоровления», — цитирует РБК представителя Кремля.

По его словам, в России с осторожностью относятся к информации относительно здоровья Навального, так как не могут точно определить, что она является достоверной.

Кроме того, Песков заявил, что оппозиционер может приехать в РФ, когда посчитает нужным, правда, это может быть проблематично в условиях закрытых границ. При этом пресс-секретарь добавил, что Навальный может вернуться через другие страны, воспользовавшись частным самолётом «друзей» или правительства Германии.

По словам представителя Кремля, никаких официальных встреч с политиком пока не запланировано.

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