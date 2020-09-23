Цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и могут «порождать огромные риски», заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к Генассамблее ООН.«Передовые технологии в период пандемии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг, наладить дистанционное обучение», — констатировал президент.

Но так же, как и обычное оружие, они «могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах», подчеркнул он.

В сфере новых технологий, по словам Путина, требуются «оправданные ограничительные меры», которые позволили бы «исключить потенциальные угрозы, причем с точки зрения не только военной, технологической безопасности, но и традиций, права, морали человеческого общения».

Между стимулами к развитию и ограничениями нужно найти баланс, подчеркнул президент, Он добавил, что к согласию в сфере регулирования нужно прийти «совместными усилиями».

«Вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей — насколько в новую эпоху будут защищены их права: права на частную жизнь, собственность, безопасность», — заявил Путин.

Minval.az