Российский политик Алексей Навальный прокомментировал в инстаграме информацию газеты Le Monde, что, по мнению президента России Владимира Путина, Навальный мог сам принять яд из группы «Новичок». Вот что написал Навальный:

«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: „Навальный мог сам проглотить этот яд“». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!

Французская газета Le Monde сообщила 22 сентября, ссылаясь на собственную информацию, что 14 сентября Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Макрон это предположение отверг, отмечает «Медуза».

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