Режиссер Никита Михалков заявил, что видеозаписи и фотографии с массовых акций протеста в Беларуси являются фейком. В выпуске блога «БесогонТВ» на YouTube он назвал митингующих компьютерной графикой.

«Я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Обратите внимание на просвет у первых рядов между друг другом и между ногами», — отметил Михалков.

По его словам, подобного не может быть при таком количестве людей. «Там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет. Это чистая абсолютно компьютерная графика», — добавил режиссер.

Он также показал фотографию из Telegram-канала Nexta Live, сделанную на площади Независимости во время митинга. «Она так выглядит в мирное время, так сказать. А посмотрите, как заполнена во время демонстрации. Даже стеклянный купол фонтана заполнен людьми! Это невозможно!» — подчеркнул Михалков.

Михалков заявил, что это «фальш», которую «схавает пипл». В то же время Telegram-канал Euroradio сравнил снимок Nexta с кадром, который разбирал Михалков. Оказалось, что на оригинальной фотографии на фонтанах не было протестующих.

Minval.az