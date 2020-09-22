Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на требование Алексея Навального вернуть ему одежду, которую с него сняли врачи в омской больнице. Его цитирует РИА Новости.

«При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле считают необходимым понять, сознательно ли пытаются скрыть улики по «делу Навального», вывозя их за рубеж.

21 сентября Навальный заявил об истечении 30 суток, которые отводятся на доследственную проверку, и потребовал вернуть его вещи. По его словам, одежда является важной уликой.

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