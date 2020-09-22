В США выставили на продажу квартиру, в стоимость которой входят «вечные» поставки пива. Об этом сообщает телеканал 25 News KXXV.

В американском городе Лейк-Ворт, штат Флорида, продают квартиру «из пивных банок».

В ней расположены две ванные комнаты и две спальни. Квартира располагается на 76 квадратных метров на втором этаже кондоминиума. Главной особенностью жилья является то, что стены и потолок комнат полностью покрыт банками чешского пива Budweiser.

При условии, что новый владелец квартиры не будет делать в ней ремонт, пивоваренная компания Anheuser-Busch обязуется регулярно пополнять хозяину запасы светлого пива. Кроме того, в квартире множество сувенирной продукции Anheuser-Busch.



Minval.az