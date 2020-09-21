Минобороны РФ перебросило в Беларусь батальонную тактическую группу тульской дивизии ВДВ в рамках второго этапа учений «Славянское братство».

«В соответствии с замыслом белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» на территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне «Гожский» под Гродно», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Всего в учениях с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники. Эти военные игры проходят на фоне обострения политической ситуации в Беларуси, где продолжаются акции протеста против сфальсифицированных итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

Прибывшие в Беларусь 14 сентября российские десантники совместно с белорусскими коллегами отработают высадку передового отряда по-штурмовому из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

В Минск также прибыл командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков. С возглавляемой им российской делегацией встретился начальник Генштаба — первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вольфович. «Стороны обсудили готовность привлекаемых сил и средств ко второму этапу», — сказали в министерстве.

Minval.az