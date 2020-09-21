Российский актер Михаил Ефремов после оглашения приговора находится в СИЗО. Там он избавился от волос на голове, сообщает один из членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, побывавших в пенитенциарном учреждении.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — приводит слова члена ОНК RT.

По его словам, Ефремом находится в камере с телевизором, холодильником, электрочайником.

«Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет. Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит, тем более что есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения», — заявил член ОНК.

Minval.az